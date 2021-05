Locatelli assicura | «Il richiamo dopo 42 giorni non cambia l’efficacia di Pfizer»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La decisione dell’Italia di estendere da 21 a 42la finestra temporale per la somministrazione deldei vaccini anti-Covid a mRNA, come i preparati dio Moderna, sta generando diversi diverbi tra case farmaceutiche produttrici e autorità sanità italiane. Solo ieri Valeria Marino, direttore medico in Italia di, aveva ribadito che «il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21», e che al momento non esistono «dati su di un più lungo range di somministrazione, se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto nel Regno Unito». Una raccomandazione che ha creato confusione, scontrandosi con quelle che sono le indicazioni per la campagna vaccinale italiana. Tant’è che a intervenire sul tema oggi è stato il professor Franco ...