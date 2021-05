Liz Cheney rimossa dalla leadership repubblicana e Trump la insulta | ' Acida e orribile'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Liz Cheney

Non si è fatta attendere la reazione piccata della ormai ex presidente del partito repubblicano americano,, alle parole di Trump dopo la sua rimozione dalla carica per aver criticato aspramente la condotta dell'ex presidente degli Stati Uniti, soprattutto il suo atteggiamento criminoso nella ...I repubblicani hanno usato il pugno duro contro i dissidenti della linea Trump, infatti come era atteso, i vertici hanno epurato, rimuovendola dalla leadership del partito per le sue dure critiche a Donald Trump ed alle sue accuse di frodi elettorali. E l'ex presidente ha immediatamente esultato per la mossa, che ...Non si è fatta attendere la reazione piccata della ormai ex presidente del partito repubblicano americano, Liz Cheney, alle parole di Trump dopo la sua rimozione dalla carica per aver criticato aspram ...La figlia dell'ex vice-presidente di Bush finita nel mirino perché si era opposta alla deriva estremista del miliardario xenofobo ...