Liz Cheney estromessa dalla leadership repubblicana (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non si può contraddire né criticare Donald Trump, tantomeno si può lavorare perché il Partito repubblicano americano prenda le distanze da lui e si costruisca, ricostruisca una propria identità. Questo è il messaggio che i trumpiani hanno voluto ribadire estromettendo Liz Cheney dalla loro leadership al Congresso: la deputata del Wyoming era la numero tre del partito di minoranza alla Camera, ma ha osato dire che l'insistenza ostile di Trump nel ripetere che Joe Biden ha rubato le elezioni – "L'elezione presidenziale fraudolenta del 2020 sarà, da oggi in poi, conosciuta come THE BIG LIE", ha detto Trump lanciando lo slogan ora prevalente della grande bugia – è "veleno dentro il sistema circolatorio della democrazia" americana. Per la Cheney il pericolo non riguarda soltanto il suo partito, ma tutto il paese.

