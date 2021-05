LIVE Sinner-Nadal, Internazionali Roma DIRETTA: la sfida che tutti aspettavano (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Sinner-Nadal in DIRETTA tv e in chiaro – Le quote di Sinner-Nadal – L’intervista di Nadal sul match Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match attesissimo fra Jannik Sinner e Rafael Nadal, secondo turno della parte bassa del tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2021. La sfida del Centrale è senza dubbio il piatto forte della quarta giornata e l’appuntamento che tutti gli appassionati di tennis italiani attendono. Jannik Sinner vuole confermare gli ottavi di finale del 2020: l’altoatesino aveva superato Paire e Tsitsipas ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vedereintv e in chiaro – Le quote di– L’intervista disul match Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel match attesissimo fra Jannike Rafael, secondo turno della parte bassa del tabellone principale deglid’Italia 2021. Ladel Centrale è senza dubbio il piatto forte della quarta giornata e l’appuntamento chegli appassionati di tennis italiani attendono. Jannikvuole confermare gli ottavi di finale del 2020: l’altoatesino aveva superato Paire e Tsitsipas ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sinner-Nadal, risultato in tempo reale Internazionali Tennis Roma 2021: inizio ore 18.00 - Gianluc21212259 : RT @SkySport: ?? INTERNAZIONALI ?? Nadal presenta la sfida con Sinner ?? 'Non sarà facile, dovrò giocare bene' ? Risultati di oggi ? https://t… - Tomas1374 : RT @SkySport: ?? INTERNAZIONALI ?? Nadal presenta la sfida con Sinner ?? 'Non sarà facile, dovrò giocare bene' ? Risultati di oggi ? https://t… - SkySport : ?? INTERNAZIONALI ?? Nadal presenta la sfida con Sinner ?? 'Non sarà facile, dovrò giocare bene' ? Risultati di oggi ?… - zazoomblog : LIVE Sinner-Humbert 6-2 6-4 in DIRETTA: sfida a Nadal mercoledì. “Proverò a fare il mio gioco” - #Sinner-Humbert… -