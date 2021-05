LIVE Sinner-Nadal | Internazionali Roma DIRETTA | a breve comincia il big match

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MILLMAN 18.55è al debutto al Foro Italico: il maiorchino non ha convinto pienamente a Montecarlo e Madrid, tornei nei quali è caduto ai quarti di finale per mano di Andrey Rublev e Alexander Zverev. Il successo di Barcellona è stato il picco di rendimento del 13 volte campione del Roland Garros. 18.53arriva a questo incontro dopo la convincente vittoria contro Ugo Humbert che ha dato ottime indicazioni dopo lo scivolone di Madrid contro Alexey Popyrin. 18.51 Jannike Rafasi affrontano per un posto negli ottavi di finale deglid’Italia, traguardo già raggiunto lo scorso anno dall’altoatesino. 18.48 Nuovamente buonasera ...