LIVE – Sinner-Nadal | Internazionali BNL d’Italia 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ile latestuale della sfida tra Jannike Rafael, valida per il secondo turno degliBNL. L’azzurro tenterà di recar fastidio al re della terra rossa, sul palcoscenico di Roma, tentando di replicare le gesta palesate all’esordio, utili per eliminare Ugo Humbert.esordirà dopo un bye al primo turno, trovandosi di fronte immediatamente un avversario ostico. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di mercoledì 12 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA(12 MAGGIO) SportFace.