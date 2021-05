LIVE Sinner-Nadal 5-7 0-1, Internazionali Roma DIRETTA: il maiorchino conquista al fotofinish il primo set (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MILLMAN 40-15 Si allunga lo scambio e sbaglia con il dritto in cross Nadal. Due possibilità per l’1-1. 30-15 IL ROVESCIO STRETTO DI Sinner! Se ne sono date di santa ragione sulla diagonale sinistra e alla fine trova la soluzione vincente l’azzurro con un angolo irreale. 15-15 Rimane altissima la smorzata di Sinner e Nadal arriva facilmente, chiudendo con il dritto incrociato. 15-0 Concede Nadal con il dritto mentre stava costruendo la fase offensiva. 0-1. Perde l’equilibrio Sinner nel tentativo di difesa e Nadal tiene la battuta in apertura di secondo set. 40-30 Prende la riga Sinner con il dritto e mette in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MILLMAN 40-15 Si allunga lo scambio e sbaglia con il dritto in cross. Due possibilità per l’1-1. 30-15 IL ROVESCIO STRETTO DI! Se ne sono date di santa ragione sulla diagonale sinistra e alla fine trova la soluzione vincente l’azzurro con un angolo irreale. 15-15 Rimane altissima la smorzata diarriva facilmente, chiudendo con il dritto incrociato. 15-0 Concedecon il dritto mentre stava costruendo la fase offensiva. 0-1. Perde l’equilibrionel tentativo di difesa etiene la battuta in apertura di secondo set. 40-30 Prende la rigacon il dritto e mette in ...

