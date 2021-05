LIVE – Nuoto sincronizzato, Europei Budapest 2021: terza giornata con l’Italia (DIRETTA) (Di mercoledì 12 maggio 2021) La DIRETTA LIVE della terza giornata del Nuoto sincronizzato agli Europei di Budapest 2021. Ad aprire le danze sarà Marta Murru, che nella finale del solo libero cercherà di emozionare sulle note di “Prelude” con la coreografia di Patrizia Giallombardo. Nel pomeriggio toccherà invece alla squadra, che porterà in scena il programma libero. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 12 maggio con la finale del solo libero, mentre alle ore 16.00 sarà la volta della finale del libero a squadre. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Segui il LIVE su Sportface.it PROGRAMMA E TV DEGLI Europei IL PROGRAMMA DI giornata TUTTI I RISULTATI IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladelladelaglidi. Ad aprire le danze sarà Marta Murru, che nella finale del solo libero cercherà di emozionare sulle note di “Prelude” con la coreografia di Patrizia Giallombardo. Nel pomeriggio toccherà invece alla squadra, che porterà in scena il programma libero. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 12 maggio con la finale del solo libero, mentre alle ore 16.00 sarà la volta della finale del libero a squadre. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Segui ilsu Sportface.it PROGRAMMA E TV DEGLIIL PROGRAMMA DITUTTI I RISULTATI IL ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Nuoto sincronizzato Europei Budapest 2021: prima giornata con l’Italia (DIRETTA) - #Nuoto #sincronizzato… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: la russa Subbottina in testa nel solo libero. Attesa per Marta Murru… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - ImpieriFilippo : RT @Nuotomania: DA -