LIVE Nuoto di fondo, Europei in DIRETTA. Gregorio Paltrinieri antologico, trionfo nella 5 km. “Incredibile, ho fatto a spallate” (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 5 KM MASCHILE: VITTORIA DI Gregorio Paltrinieri LA CRONACA DELLA 5 KM DONNE 15.57: Grazie per averci seguito in questa splendida giornata. L’appuntamento è domani con la doppia sfida sulla distanza olimpica della 10 km. Buon pomeriggio! 15.55: Questa la classifica finale della 5 km uomini: 1 ITA Paltrinieri Gregorio 55:43.3 2 FRA OLIVIER Marc-Antoine 55:45.1 1.8 3 ITA VERANI Dario 55:46.6 3.3 4 HUN RASOVSZKY Kristof 55:47.3 4.0 5 FRA FONTAINE Logan 55:47.5 4.2 6 ITA GUIDI Marcello 55:47.7 4.4 7 FRA WALLART Jules 55:49.5 6.2 8 RUS ABROSIMOV Kirill 55:50.2 6.9 9 GER WELLBROCK Florian 55:50.5 7.2 10 GER STRAUB Ruwen 55:51.3 8.0 11 GER MUFFELS Rob 55:57.5 14.2 12 HUN BETLEHEM David 56:00.4 17.1 13 ESP PUJOL BELMONTE Guillem ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA 5 KM MASCHILE: VITTORIA DILA CRONACA DELLA 5 KM DONNE 15.57: Grazie per averci seguito in questa splendida giornata. L’appuntamento è domani con la doppia sfida sulla distanza olimpica della 10 km. Buon pomeriggio! 15.55: Questa la classifica finale della 5 km uomini: 1 ITA55:43.3 2 FRA OLIVIER Marc-Antoine 55:45.1 1.8 3 ITA VERANI Dario 55:46.6 3.3 4 HUN RASOVSZKY Kristof 55:47.3 4.0 5 FRA FONTAINE Logan 55:47.5 4.2 6 ITA GUIDI Marcello 55:47.7 4.4 7 FRA WALLART Jules 55:49.5 6.2 8 RUS ABROSIMOV Kirill 55:50.2 6.9 9 GER WELLBROCK Florian 55:50.5 7.2 10 GER STRAUB Ruwen 55:51.3 8.0 11 GER MUFFELS Rob 55:57.5 14.2 12 HUN BETLEHEM David 56:00.4 17.1 13 ESP PUJOL BELMONTE Guillem ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Europei in DIRETTA. Gregorio Paltrinieri antologico trionfo nella 5 km. “Incredibile ho fatto a… - zazoomblog : LIVE – Nuoto sincronizzato Europei Budapest 2021: prima giornata con l’Italia (DIRETTA) - #Nuoto #sincronizzato… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: la russa Subbottina in testa nel solo libero. Attesa per Marta Murru… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… -