LIVE Nuoto di fondo, Europei in DIRETTA: Gabbrielleschi e Taddeucci nelle prime posizioni nel primo girone della 5 km (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21: Spiwoks, Gabbrielleschi, Beck, Taddeucci: molto bene le azzurre nel primo giro, attente le ragazze italiane che non stanno comunque spendendo tanto 11.18: Spiwoks prova a prendere qualche metro di vantaggio a pochi metri dalla fine del primo di tre giri, alle sue spalle Gabbrielleschi 11.12: Dopo 940 metri Spiwoks davanti e Gabbrielleschi alle sue spalle. Ci sono tutte le migliori nelle prime posizioni, Van Rouwendaal è decima a 3? ma il ritmo è piuttosto blando 11.05: Gruppo compatto dopo i primi 5 minuti di gara, non ci sono atlete che si staccano 11.00: Partita la 5 km femminile 10.55: Nel pomeriggio dalle 14.45 scatterà la 5 km maschile con Gregorio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21: Spiwoks,, Beck,: molto bene le azzurre nelgiro, attente le ragazze italiane che non stanno comunque spendendo tanto 11.18: Spiwoks prova a prendere qualche metro di vantaggio a pochi metri dalla fine deldi tre giri, alle sue spalle11.12: Dopo 940 metri Spiwoks davanti ealle sue spalle. Ci sono tutte le migliori, Van Rouwendaal è decima a 3? ma il ritmo è piuttosto blando 11.05: Gruppo compatto dopo i primi 5 minuti di gara, non ci sono atlete che si staccano 11.00: Partita la 5 km femminile 10.55: Nel pomeriggio dalle 14.45 scatterà la 5 km maschile con Gregorio ...

