LIVE – Nuoto di fondo, Europei Budapest 2021: 5 km femminile, gli aggiornamenti in DIRETTA (Di mercoledì 12 maggio 2021) La DIRETTA LIVE della 5 km femminile in acque libere degli Europei di Budapest 2021. Il Nuoto di fondo esordisce nella rassegna continentale con la gara più breve delle donne. A rappresentare l’Italia saranno Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon e Ginevra Taddeucci, che proveranno subito ad arricchire il bottino di medaglie azzurro. L’appuntamento è a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 12 maggio 2021. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Segui il LIVE su Sportface.it PROGRAMMA E TV DEGLI Europei IL PROGRAMMA DI GIORNATA TUTTI I RISULTATI IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA DIRETTA 11.00 – Si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladella 5 kmin acque libere deglidi. Ildiesordisce nella rassegna continentale con la gara più breve delle donne. A rappresentare l’Italia saranno Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon e Ginevra Taddeucci, che proveranno subito ad arricchire il bottino di medaglie azzurro. L’appuntamento è a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 12 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con gliin tempo reale. Segui ilsu Sportface.it PROGRAMMA E TV DEGLIIL PROGRAMMA DI GIORNATA TUTTI I RISULTATI IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA11.00 – Si ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Nuoto sincronizzato Europei Budapest 2021: prima giornata con l’Italia (DIRETTA) - #Nuoto #sincronizzato… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: la russa Subbottina in testa nel solo libero. Attesa per Marta Murru… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - ImpieriFilippo : RT @Nuotomania: DA -