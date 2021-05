LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA. Marta Murru non si migliora nel Solo libero: obiettivo settimo posto (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.19: Qualche sbavatura di troppo per l’israeliana Prikazchikova che resta nettamente alle spalle di Murru: è terza con 81.9333. Ora tocca alla slovacca Daabousova 9.14: La svizzera Fahrni arriva a 81.5333, si migliora rispetto alle qualificazioni e si inserisce in terza posizione. In vasca l’israeliana Prikazchikova 9.09: Non riesce a ripetere la prova della qualificazione Marta Murru: arrivano 84.5353 ed è secondo posto alle spalle della britannica Shortman. In acqua la svizzera Fahrni 9.08: Nessun errore per Marta Murru che ha offerto un’ottima esibizione. Soddisfatto lo staff tecnico 9.04: Ottima la prova della britannica Shortman che si migliora rispetto alle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.19: Qualche sbavatura di troppo per l’israeliana Prikazchikova che resta nettamente alle spalle di: è terza con 81.9333. Ora tocca alla slovacca Daabousova 9.14: La svizzera Fahrni arriva a 81.5333, sirispetto alle qualificazioni e si inserisce in terza posizione. In vasca l’israeliana Prikazchikova 9.09: Non riesce a ripetere la prova della qualificazione: arrivano 84.5353 ed è secondoalle spalle della britannica Shortman. In acqua la svizzera Fahrni 9.08: Nessun errore perche ha offerto un’ottima esibizione. Soddisfatto lo staff tecnico 9.04: Ottima la prova della britannica Shortman che sirispetto alle ...

