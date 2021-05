LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru a caccia del riscatto nel Solo libero (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Europei Nuoto artistico – I convocati dell’Italia agli Europei Nuoto artistico – La cronaca delle gare dell’11 maggio, preliminari del duo libero – La cronaca delle gare dell’11 maggio, l’ottavo posto di Murru nella finale del Solo tecnico – Il medagliere degli Europei di Budapest 2021 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2021 di Nuoto artistico di scena a Budapest (Ungheria). In questa terza giornata (12 maggio) assisteremo alla finale del programma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli– I convocati dell’Italia agli– La cronaca delle gare dell’11 maggio, preliminari del duo– La cronaca delle gare dell’11 maggio, l’ottavo posto dinella finale deltecnico – Il medagliere deglidi BudapestBuongiorno e bentrovati alladella terza giornata di gare deglididi scena a Budapest (Ungheria). In questa terza giornata (12 maggio) assisteremo alla finale del programma ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Nuoto sincronizzato Europei Budapest 2021: prima giornata con l’Italia (DIRETTA) - #Nuoto #sincronizzato… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: la russa Subbottina in testa nel solo libero. Attesa per Marta Murru… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - ImpieriFilippo : RT @Nuotomania: DA -