LIVE Giro d’Italia 2021 | Modena-Cattolica in DIRETTA | occasione da non perdere per i velocisti

(Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DELLa presentazione della quinta tappa – La cronaca della vittoria a Sestola di Joe Dombrowski – Il trionfo dello statunitense e la maglia rosa di De Marchi – Il premio alla carriera del Rosso di Buja – Le pagelle della quarta tappa – I bocciati della quarta tappa – Tutte le classifiche – ‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella quinta tappa del. Dopo una tremenda tappa appenninica contraddistinta pioggia e insidie in salita, il folto gruppo della Corsa Rosa rimane in terra emiliano romagnola per ladi 177 chilometri; una ...