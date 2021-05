LIVE Giro d’Italia 2021, Modena-Cattolica in DIRETTA: attacco Pellaud e Gabburo! 40 km alla fine (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.41 Davide Gabburo passa per primo al traguardo volante di Savignano sul Rubicone. 16.39 41 km al traguardo e sempre 55? di vantaggio per Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec). 16.36 Attenzione al finale perchè andranno superate diverse rotatorie e una serie di curve, tre a sinistra e una destra, prima di raggiungere il rettilineo di arrivo lungo 900 metri. 16.33 Le formazioni dei velocisti si stanno organizzando per la più che probabile volata di Cattolica. 16.30 Ci stiamo avvicinando al traguardo volante di Savignano sul Rubicone. 16.27 Il distacco tra i battistrada e il gruppo è sceso a 55?. 16.24 Anche l’Alpecin Fenix in testa al gruppo per la maglia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL16.41 Davide Gabburo passa per primo al traguardo volante di Savignano sul Rubicone. 16.39 41 km al traguardo e sempre 55? di vantaggio per Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) e Simon(Androni Giocattoli-Sidermec). 16.36 Attenzione al finale perchè andranno superate diverse rotatorie e una serie di curve, tre a sinistra e una destra, prima di raggiungere il rettilineo di arrivo lungo 900 metri. 16.33 Le formazioni dei velocisti si stanno organizzando per la più che probabile volata di. 16.30 Ci stiamo avvicinando al traguardo volante di Savignano sul Rubicone. 16.27 Il distacco tra i battistrada e il gruppo è sceso a 55?. 16.24 Anche l’Alpecin Fenix in testa al gruppo per la maglia ...

