LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA | cade e si ritira Landa | a terra anche Sivakov Ewan batte Nizzolo

(Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL17.32 Dunque vittoria di Calebdavanti ae Viviani. 17.32 Viviani è stato lanciato benissimo da Consonni.ha preso la testa a 100 metri dal traguardo, poi ha subito la rimonta implacabile da parte di. 17.31 Purtroppo siMikel. Lo spagnolo viene portato via in ambulanza. 17.30 CALEBBEFFASULLA LINEA DEL TRAGUARDO! Vince l’australiano, per il campione d’Europa prosegue la maledizione. 17.30 ULTIMO KM! C’è la Bora di Sagan davanti! 17.29 2 KM ALL’ARRIVO! C’è la Lotto-Soudal di Calebdavanti. Grande nervosismo in gruppo. 17.28 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

Neldi pochissimo tempo, è diventato uno dei maggiori rappresentanti della WWE. Parallelamente ... ad esempio Deal or No Deal , Saturday Nighte Punk'd e Psych . E nel 2006 è salito sul palco ...... lui che non ha corso quest'anno prima del. In casa Italia da verificare la tenuta di Vincenzo ...a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, dalle 12.35 e in streaming su Eurosport Player ...“Condividere ciò che ci è mancato così tanto: musica dal vivo” Piero Pelù torna in tour da luglio con “Gigante Live”, una serie di concerti in giro per l’Italia. Finalmente ci possiamo riabbracciare c ...Dopo il via si passa per lo svincolo di Castelfranco Emilia comune, dove è nata Alfonsina Strada (1891-Milano 1959), prima donna a competere in gare maschili che partecipò al Giro d’Italia 1924. Nel 1 ...