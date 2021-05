LIVE Canoa velocità, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: batterie e semifinali, l’Italia pagaia verso Tokyo (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno del Preolimpico di Canoa – I convocati dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata delle gare europee di qualificazione olimpica della Canoa velocità: oggi, mercoledì 12 maggio, dalle ore 10.00, scatteranno le prime batterie verso le semifinali del pomeriggio. Oggi tocca ad Andrea Schera nel K1 1000, Nicolae Craciun e Sergiu Craciun nel C2 1000, Carlo Tacchini nel C1 1000, Agata Fantini nel K1 500, Irene Bellan e Mathilde Rosa nel K2 500, Francesca Genzo nel K1 200. Va ricordato che l’Italia ha già qualificato l’imbarcazione nel K1 200 maschile e nel K2 1000 maschile. Domani saranno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno del Preolimpico di– I convocati delBuongiorno e benvenuti allatestuale della prima giornata delle gare europee di qualificazione olimpica della: oggi, mercoledì 12 maggio, dalle ore 10.00, scatteranno le primeledel pomeriggio. Oggi tocca ad Andrea Schera nel K1 1000, Nicolae Craciun e Sergiu Craciun nel C2 1000, Carlo Tacchini nel C1 1000, Agata Fantini nel K1 500, Irene Bellan e Mathilde Rosa nel K2 500, Francesca Genzo nel K1 200. Va ricordato cheha già qualificato l’imbarcazione nel K1 200 maschile e nel K2 1000 maschile. Domani saranno ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Canoa slalom Europei in DIRETTA: è duello Italia-Germania per il pass olimpico nel C1 maschile - #Canoa… - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Europei in DIRETTA: Micozzi in finale nel C1 femminile Colazingari in quello maschile. L’Italia s… -