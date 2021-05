LIVE Berrettini-Millman, Internazionali Roma DIRETTA: l’idolo di casa vuole regalarsi l’ottavo con Tsitsipas (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Berrettini-Basilashvili – La giornata di oggi – Il programma odierno Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021 che vede di fronte Matteo Berrettini e l’australiano John Millman, in scena sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma. Nessun precedente tra i due giocatori, nel momento in cui scenderanno in campo sul Centrale utilizzato per la prima volta nel 2010 e da allora teatro del meglio del Foro Italico. Berrettini, a casa sua, cerca di schivare un ostacolo complicato, che non è mai facile da affrontare perché difficilmente molla una palla e ancor meno un intero ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Basilashvili – La giornata di oggi – Il programma odierno Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alladel match di secondo turno deglid’Italia 2021 che vede di fronte Matteoe l’australiano John, in scena sul Campo Centrale del Foro Italico di. Nessun precedente tra i due giocatori, nel momento in cui scenderanno in campo sul Centrale utilizzato per la prima volta nel 2010 e da allora teatro del meglio del Foro Italico., asua, cerca di schivare un ostacolo complicato, che non è mai facile da affrontare perché difficilmente molla una palla e ancor meno un intero ...

