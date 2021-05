Lite Pd-M5s | Grimaldi | “Centro sinistra si schianta contro sua arroganza Noi pronti ad allargare il campo”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Anche Marcodi Luv interviene su quello che è il tema caldo della politica torinese di questi giorni, ovvero la mancata alleanza tra Pd e M5s con i due schieramenti che non se le sono mandate a dire. “Ora basta” tuona, non nascondendo la preoccupazione che le polemiche di questi giorni rischino di avvantaggiare la destra. “Un conto è pensare che non ci siano le condizioni per un’alleanza giallo-rossa, un altro è fare di tutto per rendere contendibile la città e spalancare le porte all’onda nera. Mi chiedo come una parte del, non certo irrilevante, immagina di poter anche solo partecipare alle prossime elezioni comunali, per non dire di come pensa di vincerle. Di sicuro cercare ora nemici da additare in caso di sconfitta non serve. Qual è il piano? Vincere le primarie per poi ...