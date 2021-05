L’Italia s’è desta. Così l’Ue crede alla ripresa italiana (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le buone notizie ci sono tutte per L’Italia di Mario Draghi, nei giorni in cui tra quasi mezzo milione di vaccini al giorno e riaperture si tenta di dare una spallata alla pandemia che ha devastato le economie mondiali. Da Bruxelles, precisamente dalla Commissione Ue nella persona di Paolo Gentiloni, commissario all’Economia, sono arrivate almeno due indicazioni per le quale vale la pena tirare un sospiro di sollievo. Primo, nel 2021, cioè quest’anno, il Pil crescerà più del previsto. Secondo, l’economia italiana dovrebbe tornare alla situazione pre-pandemia giù a fine 2022. Tutto questo al netto del Pnrr, ancora all’esame di Bruxelles e per questo non preso totalmente in considerazione nelle previsioni dell’Ue. Ebbene, la Commissione ha alzato le proiezioni sul Pil ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le buone notizie ci sono tutte perdi Mario Draghi, nei giorni in cui tra quasi mezzo milione di vaccini al giorno e riaperture si tenta di dare una sptapandemia che ha devastato le economie mondiali. Da Bruxelles, precisamente dCommissione Ue nella persona di Paolo Gentiloni, commissario all’Economia, sono arrivate almeno due indicazioni per le quale vale la pena tirare un sospiro di sollievo. Primo, nel 2021, cioè quest’anno, il Pil crescerà più del previsto. Secondo, l’economiadovrebbe tornaresituazione pre-pandemia giù a fine 2022. Tutto questo al netto del Pnrr, ancora all’esame di Bruxelles e per questo non preso totalmente in considerazione nelle previsioni del. Ebbene, la Commissione ha alzato le proiezioni sul Pil ...

