L’Italia ha la sua Difesa spaziale Spostato il satellite Sicral 1

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladelè attiva. Si è conclusa oggi, con successo, la missione di dismissione orbitale delmilitare1, condotto dopo complesse manovre su un’orbita cimitero, in modo da non comportare rischi per altri assetti spaziali. Tutte le attività sono state condotte dal Comando operazioni spaziali, il Cos, introdotto un paio d’anni fa in linea con il trend di militarizzazione dello Spazio. LA MISSIONE Il re-orbiting del1 è stato gestito dal “Centro interforze gestione e controllo” di Vigna di Valle, in provincia di Roma. Oggi, per la conclusione delle operazioni, vi ha fatto visita il ministro Lorenzo Guerini, accolto dal capo di Stato maggiore dellaEnzo Vecciarelli e dal comandante del Cos, il ...