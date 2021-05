L'Inter non si ferma: contro la Roma cala il tris. Tutti i risultati della 36esima giornata (Di mercoledì 12 maggio 2021) La 36esima giornata di serie A si è conclusa con le vittorie di Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Lazio e Genoa. Finisce pari, invece, il derby ligure tra Sampdoria e Spezia. Prosegue spedita la marcia trionfale dell'Inter tricolore. Neanche la conquista dello scudetto frena il killer instict della formazione di Conte che a San Siro supera, seppur con estrema sofferenza e qualche tensione Interna (battibecco Lautaro-Conte), la Roma per 3-1 grazie soprattutto ai primi 20 minuti scintillanti con le reti di Brozovic e Vecino. Anche la Juve ci crede ancora. La squadra di Andrea Pirlo riscatta la sconfitta Interna contro il Milan passando per 3-1 in casa del Sassuolo. Tre punti che tengono aperte le speranze dei bianconeri di qualificazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladi serie A si è conclusa con le vittorie di, Juventus, Milan, Atalanta, Lazio e Genoa. Finisce pari, invece, il derby ligure tra Sampdoria e Spezia. Prosegue spedita la marcia trionfale dell'tricolore. Neanche la conquista dello scudetto frena il killer instictformazione di Conte che a San Siro supera, seppur con estrema sofferenza e qualche tensionena (battibecco Lautaro-Conte), laper 3-1 grazie soprattutto ai primi 20 minuti scintillanti con le reti di Brozovic e Vecino. Anche la Juve ci crede ancora. La squadra di Andrea Pirlo riscatta la sconfittanail Milan passando per 3-1 in casa del Sassuolo. Tre punti che tengono aperte le speranze dei bianconeri di qualificazione ...

