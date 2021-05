L’Inter ha presentato il nuovo inno ufficiale (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Inter ha ufficialmente un nuovo inno. Il club nerazzurro ha presentato oggi I M INTER (Yes I M), «la colonna sonora ideale per celebrare la cavalcata nerazzurra che ha portato alla conquista del diciannovesimo tricolore», scrive la società in un comunicato. Il testo è stato scritto da Max Pezzali con Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha ufficialmente un. Il club nerazzurro haoggi I M INTER (Yes I M), «la colonna sonora ideale per celebrare la cavalcata nerazzurra che ha portato alla conquista del diciannovesimo tricolore», scrive la società in un comunicato. Il testo è stato scritto da Max Pezzali con Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi, L'articolo

CalcioFinanza : L’#Inter ha presentato il nuovo inno ufficiale: scelto il brano vincitore - Antoncard : Si possono capire i tifosi ad avere magliette e quant'altro datate, ma per gli addetti ai lavori è una grande gaffe… - TendenzaPerche : RT @TendenzaPerche: 'Povia': Perchè ha presentato la sua proposta per l'inno dell'#Inter e, nulla, c'è chi ha già rinnegato l'ultimo scudet… - TendenzaPerche : 'Povia': Perchè ha presentato la sua proposta per l'inno dell'#Inter e, nulla, c'è chi ha già rinnegato l'ultimo sc… - La7tv : #lariachetira @MyrtaMerlino: 'Il Presidente del Consiglio all'epoca in cui #Mourinho andò via dall'Inter e dall'Ita… -