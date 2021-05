Lino Musella, chi è l’attore di Favolacce? Età, Gomorra, filmografia, altezza, Instagram (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lino Musella è l’attore che nel film Favolacce interpreta il ruolo del professor Bernardini. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Elio Germano: età, fidanzata, figli, film, dove vive, altezza, Instagram Chi è Lino Musella? Lino Musella è un attore napoletano, noto al grande pubblico per aver lavorato in serie Tv di enorme successo come Gomorra e The Young... Leggi su donnapop (Di mercoledì 12 maggio 2021)che nel filminterpreta il ruolo del professor Bernardini. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Elio Germano: età, fidanzata, figli, film, dove vive,Chi èè un attore napoletano, noto al grande pubblico per aver lavorato in serie Tv di enorme successo comee The Young...

Advertising

nonabitoalmare : questo tweet è per dire che Lino Musella MERITAVA quel david #David2021 - _AlexiaGalaxia : Lino Musella ovvero Colin Firth #David2021 - pietweh : il modo in cui urlerò se lino musella non vince #david2021 - antoniosyxty : Listen to 'Club Teatro - puntata del 10 Maggio 2021 - Radio BlaBla Network'. ? - willy6123 : Ho finito di ascoltare La casa della moschea di Kader Abdolah, narrato da Lino Musella, sulla mia app Audible. Prov… -