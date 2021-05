L’indiscrezione | Baroni e il rinnovo con la Reggina | lavori in corso

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Marcoha svolto un eccellente lavoro alla guida della. Ha preso una squadra in fondo alla classifica, l’ha portata davvero ai margini dei playoff. E ora si sta lavorando per il prolungamento del contratto in scadenza. C’è stato un incontro prima del rompete le righe e si sta ragionando su una base biennale, nuova scadenza 2023. C’è la volontà reciproca, sono stati impostati i primi discorsi tecnici (priorità i rinnovi di Nicolas e Bianchi), nel giro di una settimana si spera di arrivare alla completa quadratura dal punto di visto economico. In modo da poter impostare subito i programmi legati alla prossima stagione. Foto: alfredopedulla.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.