L’incantesimo del Teatro | il Giovanni da Udine festeggia con il pubblico l’atteso ritorno in sala 22 maggio 2021

Leggi su udine20

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Avanti con brio. Ildala riapertura con una serata speciale dedicata al suo, vera anima del. La data è quella di sabato 22: alle ore 20, dopo sette lunghissimi mesi, lasi illuminerà nuovamente per accogliere tutti coloro che vorranno rivivere, in serenità e fiducia,che ci conquista a ogni alzata di sipario. Una vera e propria festa della condivisione dunque, con 90 minuti di letture, musica, dialoghi e numerosi ospiti di rilievodi cui uno, in particolare, davvero specialissimo: Eros Pagni, fra i più popolari e amati attori del nostro tempo e protagonista emblematico della grande tradizione teatrale italiana, che donerà al...