Liga, Atletico Madrid- Real Sociedad 2-1: titolo vicino per Simeone, mancano solo 3 punti. La classifica (Di giovedì 13 maggio 2021) L'Atletico Madrid mette una seria ipotetica sul titolo di campioni di Spagna.Da diversi anni non si vedeva in Liga un confronto così acceso in vetta alla classifica. Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e Siviglia si sono giocati per gran parte del campionato le prime quattro posizioni della classifica, delineando una stagione sempre più complicata e aperta con il passare di ogni turno.Con il successo più atteso, gli uomini di Diego Simeone si portano a soli tre punti dall'aritmetica vittoria del campionato. Un trionfo che sarebbe storico, vista le prestazioni sfoggiate da Barcellona e Real Madrid in questa stagione. Carrasco e Correa portano ... Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) L'mette una seria ipotetica suldi campioni di Spagna.Da diversi anni non si vedeva inun confronto così acceso in vetta alla, Barcellona,e Siviglia si sono giocati per gran parte del campionato le prime quattro posizioni della, delineando una stagione sempre più complicata e aperta con il passare di ogni turno.Con il successo più atteso, gli uomini di Diegosi portano a soli tredall'aritmetica vittoria del campionato. Un trionfo che sarebbe storico, vista le prestazioni sfoggiate da Barcellona ein questa stagione. Carrasco e Correa portano ...

Advertising

ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: L’Atletico vince un match non facile contro la Real Sociedad e allunga sul Barcellona: ora è +4. Domani tocca al Real, ch… - UgoBaroni : RT @ETGazzetta: L'#Atletico non sbaglia con la #RealSociedad: ora la #Liga è più vicina - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: L'#Atletico non sbaglia con la #RealSociedad: ora la #Liga è più vicina - sportli26181512 : Atletico Madrid-Real Sociedad 2-1: Vittoria casalinga per l'Atletico Madrid nella trentaseiesima giornata della Lig… - CornerKickBlog : La Liga è sempre più vicina per l’Atletico Madrid, 2-1 con brivido sulla Real Sociedad -