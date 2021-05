Liga 2020/2021, il Siviglia di misura: 1-0 al Valencia (Di mercoledì 12 maggio 2021) A due giornate dalla fine, il Siviglia si riaffaccia prepotenetemente nei piani della classifica della Liga 2020/2021. La squadra di Lopetegui si porta a 74 punti grazie alla vittoria di misura per 1-0 sul Valencia. Decisiva la rete al 66? di En Nesyri che decide un match bloccato e permette agli andalusi di tornare a vincere dopo aver collezionato un punto in due partite. Momentaneamente -3 dalla vetta occupata dall’Atletico Madrid per il Siviglia, in attesa degli impegni delle due madrilene. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) A due giornate dalla fine, ilsi riaffaccia prepotenetemente nei piani della classifica della. La squadra di Lopetegui si porta a 74 punti grazie alla vittoria diper 1-0 sul. Decisiva la rete al 66? di En Nesyri che decide un match bloccato e permette agli andalusi di tornare a vincere dopo aver collezionato un punto in due partite. Momentaneamente -3 dalla vetta occupata dall’Atletico Madrid per il, in attesa degli impegni delle due madrilene. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020 Formazioni ufficiali Atletico Madrid - Real Sociedad, Liga 2020/2021 Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid - Real Sociedad , sfida valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra di Simeone vuole i tre punti per confermare la prima posizione e avvicinarsi alla conquista del titolo, mentre la Real Sociedad è quinta e va a caccia della qualificazione alla ...

Real Madrid, Zidane: 'Non penso al futuro ma alle ultime tre partite e alla Liga' Con queste parole il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane è intervenuto alla vigilia della sfida casalinga contro il Granada , valida per la terzultima giornata della Liga 2020/2021. I Blancos ...

Liga 2020/2021, il Levante costa il campionato: Barcellona bloccato sul 3-3 Sportface.it Liga 2020/2021, il Siviglia di misura: 1-0 al Valencia Liga 2020/2021, il Siviglia vince di misura e si porta a 74 punti in classifica: decide En Nesyri, 1-0 al Valencia nella terzultima giornata ...

SD Eibar - Betis Siviglia Guarda Liga event: SD Eibar - Betis Siviglia live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

