Letta lega mani e piedi al M5S: "Così il Pd muore" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo la gestione della candidatura di Gualtieri a Roma, scatta l'allarme: "Se perdiamo, il partito non esister più" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo la gestione della candidatura di Gualtieri a Roma, scatta l'allarme: "Se perdiamo, il partito non esister più"

LegaSalvini : #Capezzone: “Ora sono tutti favorevoli alle riaperture ma non dimentico che Speranza e Letta erano contrari e non n… - borghi_claudio : @ReginaNera6 Non li ha votati ma voi e Letta puntate alla stessa cosa, far uscire la Lega dal Governo ovviamente se… - LegaSalvini : 'SE FOSSE LUI A USCIRE...'. COSÌ LETTA PREPARA LA GUERRA A SALVINI #enricostaisereno, finché c’è la Lega al governo… - boia_er : RT @Teresat73540673: - infoitinterno : Letta lega mani e piedi al M5S: 'Così il Pd muore' -