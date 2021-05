L’Eredità 12 maggio 2021: Cristina alla prima perde alla Ghigliottina (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nuova campionessa de L’Eredità ma la Ghigliottina non guarda in faccia a nessuno e così Cristina – alla sua prima – non riesce a portare a casa il montepremi da 31.250 euro. Le cinque parole “indizio” proposte durante la Ghigliottina sono state quest’oggi: ImpresaRitiLaureaDirettaAmichevole. Parole che poco hanno aiutato Cristina, che alla fine ha scritto nel suo cartoncino una parola che andava bene di fatto con una sola delle cinque parole indizio, Diretta. La parola scelta da Cristina è stata Presa, ma non era la parola scelta anche dagli autori giacché la parola scelta stasera dagli autori era… Partecipazione. Anche quest’oggi tributo musicale da parte di Insinna che ha citato – ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nuova campionessa dema lanon guarda in faccia a nessuno e cosìsua– non riesce a portare a casa il montepremi da 31.250 euro. Le cinque parole “indizio” proposte durante lasono state quest’oggi: ImpresaRitiLaureaDirettaAmichevole. Parole che poco hanno aiutato, chefine ha scritto nel suo cartoncino una parola che andava bene di fatto con una sola delle cinque parole indizio, Diretta. La parola scelta daè stata Presa, ma non era la parola scelta anche dagli autori giacché la parola scelta stasera dagli autori era… Partecipazione. Anche quest’oggi tributo musicale da parte di Insinna che ha citato – ...

