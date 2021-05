Legge 104 | quali congedi da lavoro chiedere per caregiver

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Come noto, i lavoratori che assistono una persona disabile, meglio noti come, hanno diritto a una serie di agevolazioni, tra cui anche il congedo da, ossia i cd. “permessi104”. Tali permessi consistono fondamentalmente nell’astensione dalper un numero di giorni pari a 3 ogni mese per poter prestare le giuste cure all’assistito. Ma non solo: vi sono anche ulteriori agevolazioni che possono essere utilizzati dai, come ad esempio il congedo straordinario. Da notare, inoltre, che dopo l’avvento del Coronavirus, si sono aggiornate anche le tutele in ambito lavorativo dei, come ad esempio ilagile. L’occasione è dunque propizia per fare un po’ il punto della situazione su...