Lega, Bordoni: tutto da rifare sul Lungotevere, lavori senza pareri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – "Dopo aver segnalato il caso dell'improbabile lingua di asfalto sulle banchine del Tevere, che ha scandalizzato tutti i romani, avevamo richiesto tramite interrogazione una copia di quel progetto e dei relativi pareri, il risultato? Scopriamo che quei pareri non c'erano e oggi arriva anche una sonora bocciatura da parte della Soprintendenza, vincoli paesaggistici e architettonici violati". Cosi' il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Altro che attesa del responso per la stesa del colore 'piu' idoneo' alla pista ciclabile, quel bitume sul travertino non andava proprio messo, e in alcuni tratti la larghezza della pista risulta maggiore rispetto a quanto realizzato dalle precedenti Amministrazioni." "Con la scusa della riqualificazione l'incapacita' di procedere secondo iter corretti ha punito ancora ...

