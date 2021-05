Lega, Bordoni: su riapertura subito cabina di regia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – “Ripartire con ragionevolezza significa anche abolire il coprifuoco e riaprire i centri commerciali nel fine settimana ad oggi si possono evitare assembramenti nei ristoranti e garantire maggiore operativita’ agli esercenti”. Cosi’ in una nota il responsabile del Dipartimento regionale Commercio della Lega Davide Bordoni che ha portato il suo sostegno la sua solidarieta’ ai lavoratori dei grandi centri commerciali in protesta oggi in Piazza del Popolo. “Come Lega, chiediamo che si consenta ai centri dello shopping di tornare a lavorare a pieno ritmo- prosegue Bordoni- venga, dunque, convocata subito la cabina di regia dell’esecutivo sulle riaperture, e le decisioni vengano prese questa settimana: ora e’ il governo che deve avere fiducia negli italiani; il nostro ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – “Ripartire con ragionevolezza significa anche abolire il coprifuoco e riaprire i centri commerciali nel fine settimana ad oggi si possono evitare assembramenti nei ristoranti e garantire maggiore operativita’ agli esercenti”. Cosi’ in una nota il responsabile del Dipartimento regionale Commercio dellaDavideche ha portato il suo sostegno la sua solidarieta’ ai lavoratori dei grandi centri commerciali in protesta oggi in Piazza del Popolo. “Come, chiediamo che si consenta ai centri dello shopping di tornare a lavorare a pieno ritmo- prosegue- venga, dunque, convocataladidell’esecutivo sulle riaperture, e le decisioni vengano prese questa settimana: ora e’ il governo che deve avere fiducia negli italiani; il nostro ...

