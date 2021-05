Le pagelle dell’Atalanta – Muriel incontenibile | Malynovski inventa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBergamo – L’Atalanta batte il Benevento e compie un altro grande passo verso la qualificazione alla prossima Champions League. Ledei nerazzurri: Gollini s.v.: Serata da assoluto spettatore, il Benevento non si presenta mai dalle sue parti. Hateboer 6,5: Solita energia sulla fascia di competenza, non delude mai. Romero 6,5: Nel primo tempo rischia grosso con un’entrataccia su Hetemaj, poi salva il risultato con un grande intervento e annulla Lapadula. Palomino 6: Si disimpegna degli attaccanti avversari senza patemi, per lui è una serata più che tranquilla. Gosens 6,5: Un continuo andare, scattare e scambiare palla col compagno più vicino. (59? Djimsiti 6: veste i panni dell’ex e non se li sporca. Pochi pericoli anche dalle sue parti). Freuler 7: Intelligenza tattica e grande intraprendenza nelle due fasi, perfetta l’intesa con ...