“Le Fate Ignoranti – la serie” | Argentero pubblica le prime foto dal set

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Laandrà in onda su Disney + Cresce l’attesa per la“Le“, latratta dal film di Ferzan Ozpetek che dirigerà anche gli episodi che andranno in onda su Disney +. Nelle ultime ore su Instagram, uno dei protagonisti ovvero Luca(che sarà Massimo, marito defunto di Cristiana Capotondi e amante di Eduardo Scarpetta) ha condiviso alcuni scatti inediti dal set scivedo: “Che bello tornare a casa” – e poi – Non avrò mai modo di ringraziare abbastanza chi mi ha fatto credere di poter fare questo lavoro. Non è mancato anche un ringraziamento speciale “Grazie amico mio”, rivolgendosi a Ferzan Ozpetek. Lavede tra i protagonisti Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta (Michele), insieme a Luca ...

Luana_m89 : RT @MarioBlackLab: Li fate ignoranti #cineGervasoni - MarioBlackLab : Li fate ignoranti #cineGervasoni - in_ozser : @Ilaria22841484 @Piera682 Non sprecate fiato e parole, non ne vale la pena, sono rimaste quattro fuori di testa, no… - fucking__cum : Mi fate schifo. State spargendo la vostra merda sulla morte di un ragazzo e la nazionalità del suo assassino dovreb… - infoitcultura : «Le fate ignoranti», se Luca Argentero condivide le prime foto dal set della serie -

Ultime Notizie dalla rete : Fate Ignoranti

Elle

Le riprese della serie tv ispirata a Le, il reboot più atteso dell'anno senza alcun dubbio, sono iniziate il 12 aprile e le primissime foto sono già trapelate dal set. A pubblicare la prima foto del cast al completo attorno ...... palestrati, arroganti e spesso. Quello che succede è proprio il contrario: è il ragazzo ...una cosa seria,una legge come si deve. E poi, magari, spiegatela insieme, scegliendo una ...È in programma venerdì 14 maggio alle ore 20.10 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e in streaming su NOW e disponibile anche in streaming gratis, la nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, il format ...Primogenita dell'ex vice di George W. Bush, falco in politica estera e convinta conservatrice in quella interna, è stata tra i dieci del Gop che ...