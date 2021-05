Lazio-Parma, le probabili formazioni del match: out Milinkovic-Savic (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina, la Lazio deve riprendere subito il suo cammino per alimentare quelle flebili speranze Champions Lazio-Parma è il match valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A. I giallo-blu già retrocessi fanno visita alla squadra di Inzaghi reduce dalla brutta sconfitta di Firenze che ha quasi distrutto le ambizioni di centrare il piazzamento Champions per il secondo anno consecutivo. QUI Lazio – Problemi di formazione per Simone Inzaghi che oltre a perdere Milinkovic-Savic, operato domenica per la frattura delle ossa nasali rimediata a Firenze, dovrà fare a meno degli squalificati Lucas Leiva e Andreas Pereira. A centrocampo, quindi, al fianco di Luis Alberto chance per Cataldi e uno tra Parolo e Akpa Akpro. A sinistra ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina, ladeve riprendere subito il suo cammino per alimentare quelle flebili speranze Championsè ilvalevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A. I giallo-blu già retrocessi fanno visita alla squadra di Inzaghi reduce dalla brutta sconfitta di Firenze che ha quasi distrutto le ambizioni di centrare il piazzamento Champions per il secondo anno consecutivo. QUI– Problemi di formazione per Simone Inzaghi che oltre a perdere, operato domenica per la frattura delle ossa nasali rimediata a Firenze, dovrà fare a meno degli squalificati Lucas Leiva e Andreas Pereira. A centrocampo, quindi, al fianco di Luis Alberto chance per Cataldi e uno tra Parolo e Akpa Akpro. A sinistra ...

