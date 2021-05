Lazio | medici di base senza vaccini | “Realtà Sanitaria Onlus” | “La Regione non sta ai patti”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “L’accordo dellacon lana generale delpuò rappresentare un momento di svolta della campagna vaccinale”. Così Pier Luigi Bartoletti segretario provinciale della Fimmg Roma – l’associazione deidi- a commento dell’accordo raggiunto tra lae idi famiglia. “Dal 17 maggio i cittadini potranno prenotarsi presso il loro medico, oltre che nella rete attuale. In queste ore si sta mettendo a punto il sistema dal punto di vista tecnico. Con l’accordo si rendono disponibili le 500 Ucp (Unita cure primarie) dove ilavorano in gruppo, attive nel territorio regionale che diventano 500 mini hub capillarmente diffusi”. Se gli impegni saranno rispettati- conclude Bartoletti- credo che la ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio medici

