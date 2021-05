Lavastoviglie, tanto utile e tanto dispendiosa: ecco come risparmiare (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Lavastoviglie è ormai un elemento fondamentale della nostra vita, ma tanto utile quanto dispendiosa. ecco qualche trucco per risparmiare Oggi della Lavastoviglie proprio non si può fare a meno, ogni qual volta si torna dal lavoro stanchi, dopo aver preparato la cena per la famiglia al completo e con altre cento cose da fare prima di andare finalmente a dormire, ecco che arriva la nostra salvezza: la Lavastoviglie. Oramai fa parte della nostra quotidianità, troppo comoda, veloce ed efficiente consente di lavare, profumare e lucidare pile di piatti che a mano ci farebbero impiegare il triplo del tempo. Ma tutta questa efficienza ha un costo, un costo che sembrerebbe essere molto elevato. Consuma ... Leggi su kronic (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laè ormai un elemento fondamentale della nostra vita, maquantoqualche trucco perOggi dellaproprio non si può fare a meno, ogni qual volta si torna dal lavoro stanchi, dopo aver preparato la cena per la famiglia al completo e con altre cento cose da fare prima di andare finalmente a dormire,che arriva la nostra salvezza: la. Oramai fa parte della nostra quotidianità, troppo comoda, veloce ed efficiente consente di lavare, profumare e lucidare pile di piatti che a mano ci farebbero impiegare il triplo del tempo. Ma tutta questa efficienza ha un costo, un costo che sembrerebbe essere molto elevato. Consuma ...

Advertising

namjaywon : non ho: - studiato tutto il giorno - svuotato la lavastoviglie - passato l’aspirapolvere per tutta casa per poi… - NM_GR65 : @ilrisolutoreIT Acciaio + 30% (e perfortuna c'è ancora ilva), rame alle stelle, ottone pure. 3 mesi che ho ordinato… - fetfruners : ho una tazza per il caffè che mi piaceva tanto ma non uso più perché mi fu regalata da una persona che ora non sent… -