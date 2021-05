L’ascesa dolce e amara della multinazionale della Nutella che ha stregato il mondo

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel 1946 nasceva ad Alba, Piemonte, la nota fabbrica Ferrero, chiamata con il nome del fondatore, Pietro Ferrero. Sebbene siano passati 75 anni da quei giorni, l’azienda continua a sottolineare come non sia cambiato lo spirito, basato sull’idea di grande famiglia che si prende cura di tutti i suoi membri. Sicuramente questo è vero per i dipendentifabbrica ad Alba: sono rinomati gli incentivi ed i vantaggi che i lavoratori hanno nella fabbrica originaria, tanto che in molti considerano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.