L’appello dell’infermiera da ‘copertina’ | “Non è tutto finito | siate responsabili”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “E’ passato più di un anno da quando abbiamo cominciato a fare i conti con la pandemia di Covid-19. Un anno pesante. Mi auguro senso dità da parte di tutti nel non pensare chesia. Spero si continui con comportamenti di buonsenso, proprio perché non è ancora finita. Gli ospedali non sono vuoti. Mi auguro che sia il comportamento responsabile a diffondersi come un virus, che così forse si potrà passare un’estate più leggera”. Ha un cenno di stanchezza nella voce Monica Falocchi, caposala della Terapia intensiva degli Spedali Civili di Brescia. I suoi occhi castani, intensi, li hanno visti in tanti. Dalla copertina che il ‘New York Times’ le ha dedicato nel suo magazine. Era aprile 2020. “Sono solo un volto che ne rappresenta tanti altri – dice all’Adnkronos Salute nella Giornata internazionale ...