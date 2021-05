L’Anpal di Parisi verso il commissariamento. Orlando riporta il coordinamento delle politiche attive del lavoro al ministero (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il ministro del lavoro, Andrea Orlando, intende commissariare l’Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro (Anpal) guidata oggi da Mimmo Parisi, il docente all’università del Mississipi chiamato nel 2018 da Luigi di Maio a occuparsi del collocamento, che doveva essere la “seconda gamba” del reddito di cittadinanza. Il piano incentrato sull’inserimento dei navigator nei centri per l’impiego e sull’annunciata app per incrociare domanda e offerta di lavoro, però, non è mai decollato. Già l’anno scorso Pd e Italia viva avevano chiesto le sue dimissioni, dopo il caso dei rimborsi spese da 160mila euro con giustificazioni ritenute “infondate” dalla direttrice generale dell’Agenzia (su cui ora indaga la Corte dei Conti). In seguito tutte le forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il ministro del, Andrea, intende commissariare l’Agenzia nazionaleper il(Anpal) guidata oggi da Mimmo, il docente all’università del Mississipi chiamato nel 2018 da Luigi di Maio a occuparsi del collocamento, che doveva essere la “seconda gamba” del reddito di cittadinanza. Il piano incentrato sull’inserimento dei navigator nei centri per l’impiego e sull’annunciata app per incrociare domanda e offerta di, però, non è mai decollato. Già l’anno scorso Pd e Italia viva avevano chiesto le sue dimissioni, dopo il caso dei rimborsi spese da 160mila euro con giustificazioni ritenute “infondate” dalla direttrice generale dell’Agenzia (su cui ora indaga la Corte dei Conti). In seguito tutte le forze ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: L’Anpal di Parisi verso il commissariamento. Orlando riporta il coordinamento delle politiche attive del lavoro al min… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: L’Anpal di Parisi verso il commissariamento. Orlando riporta il coordinamento delle politiche attive del lavoro al min… - fattoquotidiano : L’Anpal di Parisi verso il commissariamento. Orlando riporta il coordinamento delle politiche attive del lavoro al… - EgidioIacobucci : Parla Mimmo Parisi: 'Io fatto fuori da Anpal? Decisione politica grave, non ne so niente' @repubblica : il signor… - JeanneDor4 : @micheleboldrin @AndreaOrlandosp Repubblica di oggi: 'L'Anpal - l'Agenzia nazionale per le politiche attive - sarà… -