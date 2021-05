La tenera gaffe di Antonella Clerici con Facchini ma poi la invita a E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Riccardo, che oggi è Chloe, è consapevole di dovere dare qualche attimo di tempo a chi comelo conosce da tempo, altre persone sono un po’ meno consapevoli e non hanno compreso il commento della conduttrice. L’affettuosadinel commentare il post rivelazione di ieri dell’ex chef de La prova del cuoco Chloe l’ha capita. Il commento dellaè stato: “Riki…” e un cuore rosso. “Mi ha fatto morire perché mi ha telefonato dicendo che doveva venirlo a sapere dai social” ha spiegato Chloe a Selvaggia Lucarelli durante il podcast per Radio Capital. Tra i commenti invece molti non hanno compreso la dolcezza dima forse tutti si calmeranno sapendo ...