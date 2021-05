La street art di Diavù al Centro Commerciale AURA di Valle Aurelia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Centro Commerciale AURA, ubicato nel quartiere di Valle Aurelia, diventa mecenate della street culture romana, promuovendo il nuovo progetto artistico di David “Diavù” Vecchiato, fondatore e curatore di M.U.Ro. (Museo di Urban Art di Roma). Il progetto, che verrà realizzato a partire da lunedì 03 maggio, si ispira all’iconica scalinata del Mercato Trionfale realizzata dallo stesso artista e che ritrae l’intramontabile Anna Magnani. La nuova opera, invece, vedrà come protagonista la scalinata più lunga di accesso al Centro Commerciale AURA, che si trova nella Piazza dell’antica Fornace Veschi. Il volto ed il sorriso dell’attore Gigi Proietti impreziosiranno le gradinate in travertino e accoglieranno tutti i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il, ubicato nel quartiere di, diventa mecenate dellaculture romana, promuovendo il nuovo progetto artistico di David “” Vecchiato, fondatore e curatore di M.U.Ro. (Museo di Urban Art di Roma). Il progetto, che verrà realizzato a partire da lunedì 03 maggio, si ispira all’iconica scalinata del Mercato Trionfale realizzata dallo stesso artista e che ritrae l’intramontabile Anna Magnani. La nuova opera, invece, vedrà come protagonista la scalinata più lunga di accesso al, che si trova nella Piazza dell’antica Fornace Veschi. Il volto ed il sorriso dell’attore Gigi Proietti impreziosiranno le gradinate in travertino e accoglieranno tutti i ...

