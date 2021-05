La stoccata di Conte e Renzi: “Io non ho mai incontrato Mancini all’Autogrill” | VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sassolini, anzi macigni. Sono quelli che Giuseppe Conte si è voluto togliere durante la sua partecipazione al Forum del Fatto Quotidiano, con il fondatore Antonio Padellaro con Gad Lerner e Paola Zanca. L’ex Presidente del Consiglio, sollecitato dalle domande dei giornalisti, ha parlato del caso Renzi e dell’incontro fatto (e immortalato dallo smartphone di una testimone che ha inviato il VIDEO a Report, e non solo) dal senatore di Italia Viva con Marco Mancini (del Dis) all’esterno dell’Autogrill di Fiano Romano. La stoccata di Conte e Renzi: “Io non ho mai incontrato Mancini in un Autogrill” “Io credo che qualsiasi rappresentante delle istituzioni, un segretario di partito in questo caso, debba rispondere del suo operato in modo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sassolini, anzi macigni. Sono quelli che Giuseppesi è voluto togliere durante la sua partecipazione al Forum del Fatto Quotidiano, con il fondatore Antonio Padellaro con Gad Lerner e Paola Zanca. L’ex Presidente del Consiglio, sollecitato dalle domande dei giornalisti, ha parlato del casoe dell’incontro fatto (e immortalato dallo smartphone di una testimone che ha inviato ila Report, e non solo) dal senatore di Italia Viva con Marco(del Dis) all’esterno dell’Autogrill di Fiano Romano. Ladi: “Io non ho maiin un Autogrill” “Io credo che qualsiasi rappresentante delle istituzioni, un segretario di partito in questo caso, debba rispondere del suo operato in modo ...

