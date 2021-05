La stagione del Teatro Parenti riparte dai bambini (e dalla radio) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al Teatro Parenti non si sono mai fermati. Nonostante i mesi di chiusura, le sale vuote e gli spettacoli bloccati, le idee sono andate avanti e sono stati messi in piedi nuovi progetti. Non si è mai smesso di lavorare. Il risultato è una programmazione innovativa, ricca di spunti e iniziative. nuova stagione, che apre a giugno, inaugurata con una funambolica conferenza stampa. «Gli spettacoli sono tanti, ma tutti sono stati scelti e pensati con cura. Per noi, come i figli, ognuno di loro è il più importante», ha ricordato la direttrice e presidente (e anima) del Teatro, Andrée Ruth Shammah. Ma le iniziative sono anche di più: c’è l’esperienza di Parenti On Air, in cui Teatro e cinema collaborano realizzando materiali video destinati a più piattaforme. Possono essere spettacoli (creati ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alnon si sono mai fermati. Nonostante i mesi di chiusura, le sale vuote e gli spettacoli bloccati, le idee sono andate avanti e sono stati messi in piedi nuovi progetti. Non si è mai smesso di lavorare. Il risultato è una programmazione innovativa, ricca di spunti e iniziative. nuova, che apre a giugno, inaugurata con una funambolica conferenza stampa. «Gli spettacoli sono tanti, ma tutti sono stati scelti e pensati con cura. Per noi, come i figli, ognuno di loro è il più importante», ha ricordato la direttrice e presidente (e anima) del, Andrée Ruth Shammah. Ma le iniziative sono anche di più: c’è l’esperienza diOn Air, in cuie cinema collaborano realizzando materiali video destinati a più piattaforme. Possono essere spettacoli (creati ...

