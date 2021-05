La Spezia | il ponte levatoio della Darsena di Pagliari cede durante la chiusura

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La Sarebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ma per fortuna non c'è nessun ferito in seguito al cedimento di stamani deldi. Dalle prime indagini sembra si tratti di ...

Advertising

ansa_liguria : Crolla ponte levatoio di una darsena a Spezia, nessun ferito - PatriziaOrlan11 : RT @LiguriaNotizie: Cede il ponte levatoio sulla Darsena Pagliari alla Spezia - BJLiguria : La Spezia, crolla il ponte della darsena Pagliari - - itselisy : RT @Gabri2283: Non si è chiuso benissimo il ponte stamattina qui a Spezia! ??????? - LiguriaNotizie : Cede il ponte levatoio sulla Darsena Pagliari alla Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia ponte

... ed il traffico è stato convogliato sulle vie limitrofe, in particolare per via delle Casermette per chi proviene da Lerici e in via Privata Enel per chi arriva da. Sembra che ilabbia ...) [1] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 2 [html] => Secondo quanto riporta Città della"ilmobile di Pagliari è uscito dalla propria sede, piegando le cerniere che lo assicuravano ...Secondo le prime riscostruzioni si sarebbe verificato un guasto al sistema idraulico del ponte all'orgine del crollo. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto o ferito dal cedimento della struttura ...Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle immagini e dei testi sono riser ...