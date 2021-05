La Spezia | il ponte levatoio cede durante la chiusura | nessun ferito

(Di mercoledì 12 maggio 2021) 12 maggio 2021 – Ildella Darsena di Pagliari, a La, ha cedutola. Poteva trasformarsi in una tragedia, ma per fortuna l’incidente non ha causato. A causa delle sbarre alzate,mezzo si trovava nei pressi del. (continua dopo la foto) Lacrolla ilPagliari Tragedia sfiorata a La. Il crollo delPagliari sulla Darsena sarebbe avvenuto mentre la struttura era in fase di. Lo segnala la pagina Facebook Spezzino vero, che sta tenendo aggiornati i cittadini sulla situazione alPagliari. La Gazzetta dellaha ...

RegLiguria : CROLLO DEL PONTE LEVATOIO DELLA DARSENA ALLA SPEZIA: NESSUN FERITO Ha ceduto questa mattina alla Spezia il ponte d… - Corriere : La Spezia, crolla il ponte levatoio della darsena di Pagliari: il momento in cui cade tutto - GiovanniToti : Questa mattina alla Spezia il ponte mobile della Darsena di Pagliari è uscito dalla propria sede ed è crollato. Sul… - cdsnews : #cronaca #laspezia - Il crollo a Pagliari, chi era appena passato sotto il ponte: 'Siamo vivi per miracolo' - Mitramacco : RT @RegLiguria: CROLLO DEL PONTE LEVATOIO DELLA DARSENA ALLA SPEZIA: NESSUN FERITO Ha ceduto questa mattina alla Spezia il ponte della Dar… -

La- "Ho sentito il cicalino che suonava, come sempre, e poco dopo che la struttura aveva ... Sono le parole di un pescatore che intorno alle 9 si allontanava dalmobile della darsena di ...12 Maggio 2021 - 11:16 - Imperiapost Sostieni ImperiaPost con una piccola donazione Aiutateci ad informarvi! 'Questa mattina allailmobile della Darsena di Pagliari è uscito dalla ...Crolla un altro ponte in Liguria. A cedere questa mattina è stato il ponte levatoio di una darsena a Spezia durante una manovra di chiusura. Il crollo della struttura non ha causato feriti ma ha ...Il sindaco: "L'immagine della città non può essere associata a un ponte crollato". Indagini in corso sulle cause del cedimento ...