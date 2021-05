La Spezia | il ponte della Darsena di Pagliari cede durante la chiusura

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La Ildi, a quanto pare per un problema al sistema idraulico, non si è chiuso correttamente stamani in fase di manovra. La struttura è rimasta parzialmente inclinata, in ...

La" Mentre erano in corso le operazioni di apertura deldi Pagliari, alla, una parte della struttura ha ceduto. Da una prima ricostruzione, sembra abbia ceduto un pistone. Non ci sono feriti. A causa dell'incidente il traffico in quella parte ...Ha ceduto improvvisamente illevatoio della darsena di Pagliari, a. Stamani durante una manovra di chiusura del, la struttura è crollata per cause in corso di accertamento. Non risultano feriti, durante le ...Crolla il ponte della Darsena di Pagliari a La Spezia: cosa è successo. La struttura è rimasta parzialmente inclinata, in quel momento comunque il traffico era interdetto al pas ...La Spezia, 12 maggio 2021 - Il ponte della Darsena di Pagliari, a quanto pare per un problema al sistema idraulico, non si è chiuso correttamente stamani in fase di manovra. La struttura è ceduta impr ...