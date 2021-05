La Spezia | crolla ponte levatoio di Pagliari | il momento del cedimento della struttura – Video

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ha ceduto improvvisamente ildarsena di, a La. Stamani durante una manovra di chiusura del, lata per cause in corso di accertamento. Non risultano feriti, durante le operazioni di apertura e chiusura la zona viene infatti interdetta. Il, che si trova nella zona dei cantieri nautici e navali, permette l’uscita o l’ingresso di imbarcazioni dalla darsena. Era stato inaugurato nel 2010 dall’Autorità Portuale e rappresentava un passaggio importante nella riqualificazionezona. Lungo 21 metri, con un’antenna alta 14 metri che ricorda l’albero di una barca a vela, largo 12 metri, permette l’apertura per il passaggio delle ...

Il traffico, dae da Lerici, è stato convogliato nelle vie limitrofe. Sono in corso accertamenti sulle cause. .Questa sera i bianconeri hanno completamente superato il limite, la Juventusper tre a zero contro il Milan, che dopo alcune partite in totale blackout riesce a rialzare ...contro lo, ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.La Spezia - Ha ceduto improvvisamente il ponte levatoio della darsena di Pagliari, alla Spezia. Nella mattinata di mercoledì 12 maggio, durante una manovra di chiusura del ponte, la struttura è crolla ...