La sicurezza del Mediterraneo passa dal commercio I suggerimenti di Irini

"Nonostante copra appena l'1% delle acque globali, il Mediterraneo ospita il 15% del traffico commerciale marittimo internazionale e il 20% del suo valore aggiunto". Sintetizza così il rettore dell'Università del Sacro Cuore, prof. Franco Anelli, l'importanza che il mare nostrum riveste nel contesto commerciale ed economico mondiale, argomento al centro del webinar organizzato ieri dall'operazione Irini: "The new role of the Mediterranean as an energy and commercial hub". È stato il terzo incontro nel percorso di eventi che condurrà alla conferenza "Shade Med" prevista in autunno, organizzato insieme all'ateneo milanese e al Centro di ricerca per il sistema sud e il Mediterraneo allargato (Crissma), con comandante di Irini, ammiraglio Fabio Agostini, il direttore di Crissma Riccardo Redaelli, il direttore degli Affari ...

